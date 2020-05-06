تحالف لمكافحة "كورونا" بقيادة "صحة أبوظبي" و"ضمان"

المصدر: أبوظبي - البيان

توحدت جهود دائرة الصحة في أبوظبي، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، وسبعة من كبار مقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة ممن يشرفون على أكثر من 90% من عمل رعاية المرضى في أبوظبي مع "بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي"، لتشكيل "تحالف مكافحة كوفيد-19"، ليكون جزءاً من برنامج صحة أبوظبي التقني، في خطوة لجلب أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للتعاون في خوض التحدي ضد جائحة فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء المنطقة.

وتسهم "بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي" في تحديد وجذب أفضل الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا، وتوفر مجموعة من خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ، تتضمن ندوات افتراضية عبر الإنترنت، إضافة إلى دعم أعضاء تحالف مكافحة كوفيد-19 في كل مكان ينتشر فيه هذا الفيروس.

وتدعم حاضنة "معاً" الاجتماعية اكتشاف وتسريع حلول المنتجات والحلول المعتمدة على الخدمات مع الشركات الناشئة الاجتماعية التي تستطيع مساعدة سكان أبوظبي على إدارة ضغوطهم ومخاوفهم وتحديات صحتهم النفسية الأخرى، بتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية الفورية لمجتمع أبوظبي خلال فترة التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

آفاق جديدة

وأوضح الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، أن "بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي" والشركاء في تحالف مكافحة كوفيد-19 ارتقوا إلى مستوى التحدي، واتحدوا لمواجهة تفشي الوباء، مؤكداً: "لدينا القناعة التامة باستعدادنا للتطلع إلى آفاق جديدة للرعاية الصحية تأخذنا لطرق مبتكرة جديدة للسيطرة على المرض ومعالجته، وفي ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم، ندعو الشركات الناشئة إلى تقديم التقنيات والحلول المبتكرة التي من الممكن الاستفادة منها لمكافحة هذا الفيروس".

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لـ"معاً": "تؤدي الشركات الناشئة والشركات الاجتماعية والمنظمات غير الربحية دوراً مهماً في صنع أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي، سواء خلال التحديات الحالية أو على المدى الأطول. وفي "معاً"، ندرك أن الصحة العقلية أولوية اجتماعية مهمة مع معاناة 1 من كل 4 أشخاص وسطياً من تحديات متعلقة بالسلامة العقلية في نقطة ما من حياتهم عالمياً" موضحةً: "ونفخر في أبوظبي بأن نكون مركز الحوار لفهم احتياجات مجتمعات الدعم للتأقلم مع تحديات الصحة العقلية وإيجاد الحلول الفعالة والناجحة عن طريق حاضنة معاً الاجتماعية ومبادرة تحالف مكافحة كوفيد -19".

بيئة أعمال متكاملة

وقال ضمان حمد المحياس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي: "يفخر ضمان بشراكته مع دائرة الصحة أبوظبي، وبلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي، وقطاع الرعاية الصحية الواسع النطاق في هذا التحالف المهم"، لافتاً إلى أنه "منذ أوائل فبراير، يقدم ضمان دعمه للمبادرات الحكومية بدءاً من حملة التوعية الصحية الوطنية، حيث عملنا مع عملائنا من الشركات التي تضم أكبر أصحاب العمل في الدولة، لضمان حصولهم وموظفيهم على معلومات صحيحة لتطبيقها في العمل وفي المنزل".

وقال جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول - الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: "منذ تفشي الوباء بداية هذا العام، أثبتت الدولة دورها الرائد عالمياً في السعي لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في الحد من انتشار المرض، ويسعدنا أن نشهد اليوم إطلاق هذا التعاون الذي سيجمع الشركات الناشئة من كل أنحاء العالم لمواجهة المرض"، مؤكداً التزامهم في سوق أبوظبي العالمي بدعم دائرة الصحة ومنصة بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي من خلال بيئة الأعمال المتكاملة.

تقنيات مهمة

وأوضحت الدكتورة نادية بستكي، نائبة رئيس الخدمات الطبية لـ"الاتحاد للطيران"، أن صحة وسلامة موظفينا وضيوفنا تتربع على قمة الأولويات، مؤكدةً: "لا نبرح نبحث عن حلول مبتكرة لضمان تقديمنا أعلى مستويات الرعاية لكل من يسافر على أجنحتنا".

وقال باباك أحمد زاده، مدير شركة "بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي": "لقد أثبت كوفيد-19 أن التكنولوجيا والابتكار ضروريان لإنقاذ الأرواح والمحافظة على الرفاه الاجتماعي ومواصلة الأعمال"، مشيراً إلى أن برنامج بلغ أند بلاي سوق أبوظبي العالمي يتميز بتقديم هذه التقنيات المهمة لأبوظبي، عبر دعم الشركاء وأعضاء تحالف مكافحة كوفيد-19 في اكتشاف وتطوير التعاون القيم بين الشركات التكنولوجية الناشئة الاستثنائية المحلية والدولية.

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