دعوة على العشاء تصيب 30 شخصاً بكورونا في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت عائلتان مكونتان من 30 شخصاً النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية التي توصي بهما الدولة وراء ظهرهما واجتمعتا معاً على دعوة للعشاء، فكانت النتيجة إصابتهم جميعا بفيروس كورونا المستجد.

هذا ما كشفت عنه الدكتورة أمنة الضّحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في الإحاطة الإعلامية اليوم حيث أعلنت إصابتهم جميعاً بالفيروس بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

كما أعلنت الدكتورة الضحاك عن إجراء 25573 فحص نتج عنها الكشف عن 546 إصابة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجّلة في الإمارات إلى 15738 حالة٫ فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3359 حالة بعد شفاء 206 حالات وبلغ عدد الوفيات 11 وفاة من جنسيات مختلفة.

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