الإمارات تسجل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها إجراء 25,573 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص خطة الفحص والكشف الطبي على مستوى الإمارات و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 15,738 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 11 شخص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ،نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 157 شخص.

وقالت الدكتورة امنة الضحاك: اصيب 30 شخص من عائلتين لم تلتزما بالإجراءات الوقائية، وأقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادها، بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

وأضافت إلتزامنا جميعاً واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في الدولة، وما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية، ويجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات الوقائية.

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