أسرة آسيوية تستنجد بمركز شرطة البحيرة لإنقاذ قطة وكلب من الطابق 22

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استنجدت أسرة آسيوية بمركز شرطة البحيرة والتي تقطن الطابق 22 في برج ابكو بالنهدة الذي اشتعلت فيه النيران مساء أمس لإنقاذ القطة والكلب الذي كانت تعتني به ليلة الحريق، حيث حاولت الدخول الى البرج ولكن رجال الشرطة استوقفوها حتى لا يصيبها مكروه وطلبوا منها مراجعة مركز شرطة البحيرة.

وقالت كريستينا جوي انها توجهت لمركز شرطة البحيرة مركز اختصاص الحادث، ثم فتحت بلاغا، فاستجاب الضابط المسؤول إلى رغبتها ووجه بعض العناصر الى الذهاب معها الى الشقة رقم 2001، وبالفعل تم انقاذ القط والكلب، الامر الذي أدخل السرور في نفسها، مبينة أنها وأسرتها يعشقون تربية الحيوانات الأليفة وأنها متعلقة بها بصورة كبيرة، لافتة الى أن تلك الخطوة تعد خطوة نبيلة أسعدت أسرتها، وهذا هو ديدن الامارات التي تعمل وقيادتها الرشيدة على اسعاد المواطنين والمقيمين وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الساكنين، وما انقاذ القطة والكلب الا دليل على انسانية رجال الشرطة.

بلاغ

من جهته ثمن اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة دور رجال الشرطة في الاستجابة الفورية لبلاغ الأسرة الكورية والعمل على تلبية طلبها من خلال انقاذ القطة والكلب الذين كانا في الشقة بالطابق 22، وذلك بعد اخذ الاحتياطات اللازمة، مبينا أنه رقم وجود الدخان الكثيف الا ان أفراد الشرطة توجهوا الى البرج حتى تمكنوا من الدخول الى الشقة وبالتالي انقاذهما، غير آبهين بما يصيبهم وغايتهم في ذلك ادخال البهجة والحبور في نفوس الأسرة الآسيوية.

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