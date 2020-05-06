محمد بن زايد يدعو إلى ترشيد الاستهلاك

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف، ويجب علينا أن نعمم هذه الثقافة على الجميع.

وأكد سموه في مداخلة، عن بعد، خلال محاضرة استضافها مجلس سموه الرمضاني الذي استضاف معالي مريم المهيري وزيرة الامن الغذائي، أن الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط، بل ثقافة التعامل معه وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "كلنا فخر بشبابنا وبناتنا في مواقعهم المختلفة والذين يعملون ويبادرون ويخططون وينجزون الأعمال من وراء الكواليس لتأمين جميع متطلبات الغذاء دون نقص".

#محمد_بن_زايد: يجب علينا ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف ويجب علينا أن نعمم هذه الثقافة@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JdYaX4M61k — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2020

وأشار سموه إلى أنه "على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع ونحن جزء منه، فإن سلسلة الإمداد الغذائي في الإمارات لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد، ونُطمئن الجميع أن عملية توفير الغذاء مستدامة وهي أولوية قصوى بالنسبة لنا".

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