مساهمات "أطول صندوق تبرعات في العالم" تضيء 393 ألف مصباح على واجهة برج خليفة

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلّت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها، مساهمات تعادل 393 ألف وجبة غذائية، تدفقت من الأفراد والمؤسسات، وأضاءت حتى الآن 393 ألف مصباح من إجمالي 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وذلك دعماً لحملة "10 ملايين وجبة" الأكبر من نوعها التي توفر الدعم الغذائي للمحتاجين والمتضررين من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتنوعت مساهمات الأفراد من أكثر من 100 جنسية، فيما حرصت المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال على دعم المبادرة التي أطلقتها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك لإتاحة المجال للجميع للمشاركة في جهود التضامن مع الأسر المتعففة والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد ودعم العمل الخيري والإنساني.

46 طابقاً

وأضاءت المساهمات في المبادرة حتى الآن 393 ألف مصباح تعادل 46 طابقاً على واجهة برج خليفة، أعلى صرح عمراني شيّده الإنسان على سطح الكوكب، ليصبح البرج الذي يعد أحد أشهر معالم الأفق العمراني في دولة الإمارات والعالم، منارة أمل عالمية بفعل مساهمات المؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، وتصبح واجهته صفحة مضيئة تسجل التضامن الإنساني للتغلب على التحدي الصحي العالمي.

تفاعل

وفيما تواصل المبادرة تسجيل ارتفاع مستمر في أعداد المساهمات، شهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً مع أهدافها الإنسانية وفكرتها المبتكرة عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وقالت المتبرعة سارة من الإمارات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة: "الحمد لله على نعمة الأمن في بلادنا والأمان في بيوتنا والخير بين أيدينا. أحاول أن أساعد قدر ما أستطيع." وكتب أرسلان خالد من الباكستان: "يذكرنا شروق الشمس كل يوم أننا قادرون على النهوض وإضاءة نور جديد."

أما سارة كيلي من المملكة المتحدة فكتبت: "لكل أبطالنا في مواجهة كوفيد-19؛ عندما تمطر ابحثوا عن قوس قزح، وعدما تظلم تطلّعوا نحو النجوم." وقالت أغيديا شنيب من فرنسا: "الأمل أن يعم السلام والاحترام للبشر والبيئة بالمحبة." أما جوان ريس من الفلبين فكتبت تقول: "أنا أعمل ضمن فرق الاستجابة في مواجهة كوفيد-19 في أبوظبي. آمل أن تساعد هذه المساهمة البسيطة في مكافحة الجوع. وشكراً للإمارات."

القطاع الخاص

وشهدت المبادرة مساهمات مكثفة ومستمرة من المؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأعلنت شركات مثل "فيزا"، و"أتلانتس"، وويست زون، و"ترايستار"، و"مجموعة بن سوقات"، و"مجموعة الشلهوب"، والعديد من الشركات عن مساهمات تعادل عشرات آلاف الوجبات لكل منها، وذلك منذ الساعات الأولى لإطلاق المبادرة.

دعم غذائي

وتتيح مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com وذلك لصالح حملة "10 ملايين وجبة"، التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي وشبكة أمان مجتمعي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

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