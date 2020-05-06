7450 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال 4 أشهر

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال 4 أشهر الماضية 7450 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية ،وأسفرت عن مخالفة 152 منشأة وإغلاق عدد 108 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من جائحة كوفيد 19 ضمن أعمال فرق التفتيش والرقابة الدورية ، كما اعتمدت الدائرة خدمة توصيل طلبات الغذاء للمنازل وإلزام المنشآت الغذائية بعدم السماح للتوصيل قبل الحصول على تصريح من إدارة الصحة العامة بالدائرة بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع وفق الشروط والضوابط الصحية ألمعتمدة حيث اعتمدت الدائرة 66 منشأة 270 مركبة توصيل وجارى مراجعة باقي الطلبات المقدمة من المنشآت العاملة في مجال بيع المواد الغذائية.

وقال المهندس خالد معين الحوسني ، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط ، ل ( البيان) بانه ضرورة إتباع الإرشادات الصحية بعمليات أستلام طلبات الغذاء عن طريق التعامل مع التطبيقات والمواقع المعروفة والمعتمدة لبيع وتوصيل الأغذية بالدولة وأستخدام طرق الدفع الالكترونية لتجنب التعامل مع النقود من مقدم الخدمة ، الإلزام بارتداء كمامة الوجه وقفازات الأيدي أثناء استلام الطلبات مع التخلص منهم بشكل آمن بعد الاستلام ، كما يجب أن يكون الطلب مغلف بشكل كامل وغير مفتوح على أن يتم استلامه دون لمسه من موظف التوصيل ،وأشار الى أهمية التزام موظف التوصيل بالمتطلبات الصحية للتوصيل ويمكنك رفض الاستلام وإخطار الدائرة على 80070 في حال عدم التزامه .



إجراءات احترازية

وأفاد الحوسني أن الدائرة قد أصدرت عدد 38 تعميما وقرارا صحيا يختص بالإجراءات الاحترازية الوقائية للمنشآت بما يساهم في توعية وإرشاد أصحاب ومسؤولي المنشآت بالإجراءات المعتمدة الواجب إتباعها وفق كل نشاط غذائي او صحى وفق أفضل الممارسات ، كما أصدرت الدائرة تعاميم خاصة بإعادة تشغيل الأنشطة الغذائية والصحية ضمن الشروط المسموح بها , حيث تم إصدار الإجراءات الاحترازية الوقائية لإعادة فتح الأسواق العامة والتي تتضمن مواعيد العمل بالسوق وبرامج التعقيم و التحكم بالمداخل والمخارج بالأسواق تحت إشراف الدائرة على تطبيق كافة المتطلبات اللازمة لإعادة التشغيل وتتوفر فرق تفتيش ومتابعة دورية للأسواق خلال فترات عمل الأسواق المعتمدة.



خطة تفتيش ذكية

وذكر بان الدائرة أطلقت خطة تفتيش لمواكبة الإجراءات الاحترازية ضمن نظام التفتيش الذكي بالدائرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنشآت والتي تركز على الالتزام بالاشتراطات الصحية للنشاط, و فحص ومتابعة حالة العاملين والموظفين بالمنشأة مع الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين و إلزام جميع العاملين والزوار للمنشأة بارتداء كمامة الوجه والقفازات عند الدخول مع توفير مسافات التباعد الآمنة بين العاملين والزوار.



وألزمت الدائرة أصحاب المنشآت توفير جهاز لقياس درجات حرارة الجسم للموظفين والزوار بالمنشأة , وخفض الطاقة الاستيعابية للمواقع إلى 30 % من الطاقة الاستيعابية للنشاط بما يضمن تطبيق سياسة التباعد الآمنة بفعالية و توفير برنامج تعقيم فعال داخل المنشأة باستخدام الكيماويات المعتمدة لذلك مع زيادة دورية التعقيم على المواقع والأدوات مع توثيق كافة الإجراءات بشكل مستمر داخل المنشأة.

وأهمية توفير الإجراءات الوقائية للعاملين والموظفين بمساكن العمال وحافلات نقلهم لمواقع العمل , وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني واستخدام الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة مع توفير آلية مناسبة للتخلص منها بعد الاستخدام والالتزام بساعات العمل المعتمدة وفقا للأنشطة .

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