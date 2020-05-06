دبي تشهد مبادرات متنوعة خلال رمضان لتعزيز الصحة البدنية والذهنية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهر رمضان المبارك هو شهر الطاعات والمغفرة، وهذا العام يزداد التركيز على أهمية الصحة الجسدية والذهنية في ظل التباعد الاجتماعي والتزام سكّان دبي بالمكوث في منازلهم. وتشهد المدينة سلسلة من المبادرات والأنشطة التي أطلقتها مجموعة من تجار التجزئة ومدربي اللياقة البدنية والهيئات الحكومية لتمكين أفراد المجتمع في دبي من تجديد نشاطهم وتعزيز صحتهم.

ويمثل التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء والجيران وزملاء العمل خلال الشهر الفضيل تحدياً هذا العام، فيما يشهد "رمضان في دبي" العديد من الطرق لتوثيق العلاقات بين أفراد المجتمع بما يمكّنهم من تعزيز التوازن بين الجانب البدني والذهني والروحاني.

خلك نشيط وخلك سليم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات الافتراضية المخصصة لجميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان، وتشمل هذه الفعّاليات الافتراضية ركوب الدراجات الهوائية والمشي والجري وألعاب الفيديو. وفي إطار حملة "خلك نشيط وخلك سليم"، سيتم توفير الدعم والإرشادات لجميع هذه الفعّاليات بشكل رقمي. ويعد تحدي رمضان المبارك سباقاً افتراضياً للجري يمكن للجميع المشاركة فيه من منازلهم خلال الفترة من 15 وحتى 22 مايو، ويتوجب على المشاركين قطع المسافة المحددة خلال 24 ساعة، وذلك بالركض في أنحاء المنزل أو الحديقة أو على الأجهزة وسيحصل المشاركون على شهادات رقمية عند إنهاء السباق.

وسعياً منه لتشجيع أفراد المجتمع على البقاء في المنزل، أطلق "جيمرز هب الشرق الأوسط" أكبر بطولة "دوتا 2" في المنطقة، والتي تستمر من الآن وحتى 9 مايو الجاري، ويتنافس فيها 128 فريقاً للفوز بجائزة قيمتها 5،500 درهم.

ومن بين الفعّاليات الافتراضية الأخرى التي يقدّمها مجلس دبي الرياضي، تحدي مبادلة الافتراضي، الذي يستمر من 8 وحتى 12 مايو الجاري، ويمنح الدرّاجين بديلاً لركوب الدراجات الهوائية في منازلهم، وكذلك المنافسة وتحدي أنفسهم من خلال منصة Zwift والصفحة المخصصة للفعّالية عبر موقع مجلس دبي الرياضي. كما تستضيف "مغامرات اتش كيو" فعّالية جري افتراضية مجانية لجميع الفئات العمرية والقدرات الجسدية في 8 مايو، حيث يتوجب على المشاركين تصميم مسار تشويقي وتحدي عشّاق المغامرة لاجتيازه بنجاح.

ويقدّم فريق "تيم إنجيل وولف" تحدي التسلّق #ClimbWithRio في 9 مايو لنشر الإلهام في دبي، حيث سيقوم "نك واتسون"، وهو عضو سابق في البحرية الملكية وخبير في اللياقة البدنية، بحمل ابنه من أصحاب الهمم "ريو" على ظهره والتسلّق لمسافة تساوي ارتفاع برج خليفة، حيث سيقوم الثنائي خلال التحدي بصعود ونزول السلالم في منزلهم 118 مرّة لقطع مسافة تبلغ 829.8 متراً للوصول إلى قمة أعلى برج في العالم.

وينطلق تحدي Asics Ramadan 5K خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري ليقدّم مجموعة من التحديات الافتراضية المجانية لسكّان دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم 11 تمريناً فيما سيختتم فعّالياته مع جري افتراضي لمسافة 5 كيلومترات. ويمكن للأشخاص من جميع المستويات من مبتدئين ومحترفين المشاركة في هذا التحدي، كما سيتم تنظيم السباق الختامي في 15 مايو. ولتشجيع المشاركين على الاستمرار بالتمارين، سيتم منح المشاركين جوائز عينية.

خلك صحي في المطبخ

على الرغم من أن العديد من المطاعم تقدم خدمة توصيل وجبات إفطار متنوّعة للمنازل، إلّا أن البعض يفضل تحضير مأكولاتهم بأنفسهم. ويمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على صناديق الفواكه والخضروات الطازجة من خلال خدمة التوصيل الإلكترونية من "رايب أورجانيك" و"بركات" و"كيبسونز". ومن بين خيارات توصيل المنتجات الصحية المتاحة خدمة Honest Badgers التي تناسب مختلف المتطلبات والاحتياجات الغذائية، ومنها المنتجات الخالية من الألبان، ومن القمح، ومن السكر المكرر. وتوفر هذه الخدمة الفرصة للعملاء للحصول على وجبات صحية ومتوازنة تم تحضيرها لتتناسب مع احتياجات الصائم خلال الشهر الفضيل. أما عشّاق الطبخ الذين يطمحون ليصبحوا طهاةً محترفين، فهم على موعد مع مبادرة createtogether# من دبي للثقافة، والتي ستسلط الضوء على فنون الطبخ المتنوّعة وستشمل بثاً مباشراً سيقوم خلاله طهاة محترفون بتحضير أطباقهم الرمضانية المفضلة في منازلهم، كما سيشارك الطهاة في مسابقة طبخ مباشرة.

إطلالة مميزة لشعور مميز

وفي ظل التباعد الاجتماعي ، توفر العديد من المحلات التجارية منتجاتها عبر الإنترنت، وتتفاعل مع عملائها بطرق غير تقليدية تماشياً مع روح العطاء للشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد. ويمكن للمتسوّقين هذا العام الحصول على مشترياتهم من معدات رياضية وغيرها من المنتجات عن طريق المواقع التالية: Noon.com، والذي يضم عدداً ضخماً من العلامات التجارية من دبي مول، وMalloftheEmirates.com، وNamshi.com، وBloomingdales.ae، وLookFantastic.ae، وغيرها من المتاجر الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عروض ترويجية

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