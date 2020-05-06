الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى زيمبابوي لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال جاسم محمد مبارك القاسمي سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي.: "تتشرف دولة الإمارات بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء /كوفيد-19/.. إن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي. لتلبية احتياجاتهم الفورية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة".

وأضاف " إن دولة الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكاً مهما وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس / كوفيد- 19/".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 448 طنًا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.

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