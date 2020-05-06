إغلاق 4 مطاعم ومصادرة 16.8 كجم من المواد الفاسدة في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة بمواصلة جهودهم في الحملات التفتيشات بشكل مكثف على جميع المنشآت في المدينة والمناطق التابعة لها ، وذلك في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، موضحا ان الحملات زارت 223 محلًا خلال عشرة ايام من شهر رمضان ، وعليه تم اغلاق 7 منشآت منها 4 مطاعم وبقالة لعدم التزامهم بالاشتراطات التي صدرت مؤخرا ، كما تم إغلاق عدد 2 صالون حلاقة رجالي لممارستهم النشاط قبل إصدار البلدية قرارا اعادة فتح الصالونات وممارسة النشاط .

وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 23 مخالفة وإنذار 9 محلات، إلى جانب مصادرة 16.8 كجم من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية .

وأشار اليماحي ان مقاصب الذبح في منطقتي دبا والبدية سجلت إقبالًا خلال الأيام الماضية بواقع 853 ذبيحة ، حيث أولت البلدية اهتماما كبيرا بتجهيز المقاصب بالإحتياجات الضرورية لفحص كافة الذبائح قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض وأيضا مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية منها ضرورة إرتداء الكمامات والقفازات

وشدد مدير بلدية دبا أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لاتلتزم بالقوانين والإشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، وان على جميع المنشآت المعنية ضرورة التقيد بالقرارات التي تصدر من البلدية ،مؤكداً أن البلدية حريصة على إلزام المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع و الالتزام بضوابط و اشتراطات السلامة الغذائية، والالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وضرورة التعقيم المستمر.

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