"تاكسي دبي" تتعاون مع "لينكد إن" لتدريب كوادرها البشرية عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، عن تطبيق نظام تدريب الموظفين عن بُعد، عبر عن المنصّة الرقمية والتطبيق الذكي " LinkedIn Learning"، والتي يقدمها مجموعة من الخبراء في شتى المجالات من خلال 15 ألف دورة تدريبية ودراسية متواجدة على المنصة ومتجددة بشكل أسبوعي، وفي الوقت الحاضر استفاد أكثر من 120 موظفاً لدى المؤسسة من الدورات والبرامج التدريبية المتوفرة على المنصة.

وقال عمار البريكي مدير إدارة الخدمات المشتركة في مؤسسة تاكسي دبي: " إن هذه الخطوة هي من ثمار شراكتنا مع لينكد إن، حيث نسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات والحلول في ظل الظروف الصحية الراهنة للحفاظ على مستوى الاستثمار في الموارد البشرية، وإن المحتوى الذي استفاد منه أكثر من 120 موظفاً يتضمن التسجيلات التعليمية المصورة والدورات المتخصصة في عدة مجالات أهمها: علم البيانات وتحليلها، الإبداع والابتكار، مهارات القيادة، إدارة المشاريع، المهارات التقنية، التسويق الرقمي، التفكير الإيجابي وغيرها من البرامج التدريبية، وبإمكان الموظف الحصول على شهادة إتمام البرنامج التعليمي وإضافتها إلى ملفه الشخصي في "لينكد إن“.

وأضاف البريكي: "تطلق مؤسسة تاكسي دبي المبادرات الإبداعية التي من شأنها المحافظة على إنتاجية الموظف وتطوير مستوى أدائه، حيث وضعنا خطة دراسية وتدريبية للموظفين -كل حسب تخصصه - لتسهيل عملية دمجهم بالدورات التي يتم تقديمها عبر هذه الشبكة العالمية من الخبرة والتعلم، في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المتمثلة بالمنصّات الرقمية، لتعزيز وضمان استمرارية القيام بمهامهم عن بُعد تحت مختلف الظروف، وخاصة تداعيات انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد جاهزية المؤسسة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على مسيرة العمل المؤسسي".

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