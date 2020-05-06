شرطة الشارقة تؤمن 5 حافلات لنقل ساكني برج النهدة المحترق إلى فندقين بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن كافة الجهات التي شاركت في الحريق الذي شب مساء أمس في أحد الابراج بمنطقة النهدة تعاملت معه بجدارة وكفاءة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق خلال ساعات معدودة وبأقل الخسائر –خصوصاً وأن البرج يتكون من 49 طابقا، كما ان الجهات المختصة تعمل من اجل معرفة ملابسات الحريق وأسبابه والذي تضررت منه العديد من الشقق والواجهة الامامية ، اضافة الى 6 سيارات متوقفة بالقرب من البرج ، مبينا في الوقت ذاته أن فريق العمل الميداني تمكن من ايواء كافة الساكنين والمتضررين من الحريق في فندقين ، أحدهما خصص للأسر والاخر للعزابة ، حيث تم نقلهم ب 5 حافلات مؤمنة .

واضاف أنه تم التواصل مع مالك العقار والمدير التنفيذي للعقار ، فساهم بصورة كبيرة في تسكين كافة المستأجرين داخل البرج ، كما تم التواصل مع الجهات الخيرية وهيئة الهلال الاحمر بالإمارة ، فوفروا الوجبات لهم ، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تشكيل عدة فرق لمتابعة الحادث ، كما تم عمل طوق خاص بسكان البناية وتسجيل اسمائهم وأرقامهم ، كما تم تشكيل فرق مجتمعية للوقوف على احتياجات الساكنين والبحث عن مستنداتهم داخل الشقق ، لافتا في الوقت ذات أن الخبرات المتراكمة لرجال الشرطة وعناصر الدفاع المدني بالشارقة لعبت دورا كبيرا في السيطرة على الحريق والحد من الخسائر سواء في الارواح أم الممتلكات ، وأن الحادث أسفر عن 7 اصابات ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج المناسب .

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