الكندي للسيارات تقدم 3 مركبات متطورة لإسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

في إطار تعزيز الجهود المجتمعية المتواصلة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتشديد الإجراءات الوقائية للقضاء على وباء كورونا المستجد تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 3 سيارات شيفروليه تاهو (مستجيب أول) من (الكندي للسيارات) وذلك استجابة للتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.



وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة خليفة الدراي عن شكره لكل رجال الأعمال الذين يتمتعون بهذا الحس الوطني المرهف و تصميمهم على المساهمة في تشديد الإجراءات الاحترازية لدرء وباء كورونا المستجد ما يظهر المعدن الإماراتي الأصيل وما يتسم به المواطن من صفات إنسانية و حضارية نادرة كما يظهر مدى التكاتف المجتمعي والتراحم الذي يملء قلب الإماراتيين كما يعبر عن عميق حبهم لوطنهم وولائهم لقادتهم الكرام و يبرز قوة الروابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الامارات الطيبة.



وتؤكد (الكندي للسيارات) التزامها تجاه وطننا الامارات صاحب الحق علينا ونحن مستعدون لتقديم كل غال ونفيس في سبيل حمايته من جميع الأخطار مع التأكيد أن هذه المساهمة تأتي ضمن أولوياتنا القصوى وعلى كل فرد منا تلبية نداء الوطن في جميع الأحوال خاصة أوقات الأزمات والكوارث كما نشجع جميع اخواننا من رجال الأعمال والخير للمضي قدماً في دعم خط دفاعنا الأول وبالأخص خدمات الإسعاف التي أخذت على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تلبية جميع النداءات والطلبات لطالبي خدمة الإسعاف وتقديم الرعاية المتميزة للجميع دون استثناء .

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