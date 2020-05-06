استجابة طوارئ مشتركة لحريق منطقة النهدة في الشارقة

استجابت طواقم الإسعاف الوطني، إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة الشارقة، قبل ساعات، للحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمنطقة النهدة في الشارقة، ونتج عنه 12 إصابة (10 بسيطة وإصابتان متوسطتان)، تم إسعافها في الموقع بعد إخلائها من قِبل فرق الدفاع المدني، ونُقل ثلاثة منها إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلاً، أرسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني، فور تلقِّيها البلاغ، 5 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز والتصنيف، وإجراء اللازم من ناحية تقديم الإسعافات اللازمة، والإنذار المبكر للمستشفى لاستقبال الحالات المتوقعة.

وأدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث إلى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة جميع القاطنين.

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