سامي النقبي: استجبنا للحريق بـ6 دقائق وجارٍ تأمين مقار للسكان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد العقيد سامي النقبي، المدير العام للدفاع المدني بالشارقة، مواصلة الجهود من الكوادر كافة للتعامل مع الحريق الذي اندلع أمس في أحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة في الشارقة، والسيطرة عليه في أقصر وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم إخلاء السكان جميعاً قبل انتشار النيران، ما أسهم في تلافي وقوع إصابات خطرة، وعدم امتداد النيران إلى المباني المجاورة، وإنقاذ جميع السكان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مقار إقامة للسكان.

وبيَّن أن كوادر الدفاع المدني في إمارة الشارقة تعاملت مع الحريق بعد سرعة استجابة فورية لم تتجاوز 6 دقائق، تم على إثرها إجلاء السكان واستخدام الطائرات المسيَّرة للكشف عن الأشخاص داخل الشقق.

49 طابقاً

وقال إن المعلومات الأولية أظهرت أن الحريق، الذي شبَّ عند الساعة التاسعة و4 دقائق من مساء أمس، في برج مكوَّن من 49 طابقاً منها 328 شقة سكنية ومواقف للسيارات، أسفر عن سبع إصابات تم إسعافها في الموقع، لافتاً إلى أن كوادر إمارة الشارقة التي شملت قوة الدفاع المدني، والعمليات المركزية، والعمليات الشرطية، والإسعاف الوطني، والهلال الأحمر الإماراتي، وبلدية مدينة الشارقة، استنفرت جهودها للتعامل مع مجريات الأحداث، بحضور العميد أحمد حاجي السركال، المدير العام للعمليات الشرطية بالإنابة، والعميد إبراهيم العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد سامي خميس النقبي، المدير العام للدفاع المدني بالشارقة، والعقيد علي بو الزود، نائب المدير العام للعمليات المركزية، وعدد كبير من كبار ضباط شرطة الشارقة والدفاع المدني.

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