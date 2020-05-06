حمدان بن محمد: عزيمة أبناء الإمارات صلبة وسنعانق المريخ في رحلة للتاريخ

المصدر: دبي ــ البيان، ووام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروع مسبار الأمل، على آخر مستجدات عمليات تجهيز المسبار للانطلاق إلى الفضاء لاستكشاف المريخ من خلال لقاء عن بعد مع فريق العمل الموجود في قاعدة تانيغاشيما الفضائية في اليابان.

وأشاد سموه بجهود فريق عمل المسبار وبالكوادر الوطنية الشابة العاملة في المشروع، بعدما أثبتوا بنجاحهم في إنجاز عمليات نقل المسبار من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى قاعدة الانطلاق في اليابان على مدار 83 ساعة متواصلة، أن شعار دولة الإمارات «لا شيء مستحيل» والذي سيحمله المسبار معه إلى الفضاء، يطبق قولاً وفعلاً.

وقال سموه، إن التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم بسبب وباء «كورونا» المستجد أثبتت مدى أهمية بناء قطاع علوم وتكنولوجيا متقدم ومستدام في الدولة.

كما قال سموه على «تويتر» بالمناسبة: «رغم استثنائية الظرف، والبعد عن الوطن، تبقى عزيمة أبناء الإمارات صلبة وهدفهم واضح، سنعانق المريخ في رحلة للتاريخ، وموعد الانطلاق يوليو المقبل».

حمدان بن محمد: لا مستحيل في قاموس أبناء الإمارات

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