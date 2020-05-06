جمعية الشارقة الخيرية تقدّم خدماتها عبر الموقع الإلكتروني

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تقديم خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن مستخدميها، سواء المتبرعون أو طالبو المساعدات، من إنجاز كل معاملاتهم بخطوات ميسَّرة، من خلال الخدمات الرقمية التي حققت تحولاً بنسبة 100%، وذلك تماشياً مع مبادرة "خلك في البيت" التي تهدف إلى تقليل الاختلاط والزحام داخل مقرات الجمعية، وتسهيلاً على الفئات المستهدفة.

وصرح عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن الجمعية استثمرت في التقنيات الذكية بشكل واضح بهدف التيسير على الجمهور، مشيراً إلى أن هذه الخدمات نالت رضا واستحسان وتفاعل المحسنين الذين أُتيحت لهم قنوات عديدة تعينهم على وضع صدقاتهم بحسابات الجمعية.

وأوضح أن هذا التحول كان له صدى واسع بين فئات المستحقين الذين أصبح بإمكانهم التواصل مع الجمعية وتقديم طلبات المساعدة والاستعلام عنها ومتابعتها من خلال الموقع الالكتروني، ولا سيما في ظل الأزمة الراهنة وما ترتبت عليها من اتباع سبل بديلة للقضاء على الزحام داخل مقرات الجمعية، لافتاً إلى أنه تم تعليق كل القنوات التقليدية الخاصة باستقبال طلبات المساعدات، وقصر التواصل على الموقع الالكتروني، إضافة إلى إتاحة الكثير من أوجه استقبال تبرعات المحسنين، إذ يتوفر تطبيق التبرعات الذكية، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، وخدمة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني، والتبرعات عبر الحسابات البنكية.

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