«مسالخ أبوظبي» تجهز نحو 136 ألف ذبيحة خلال 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - أحمد سعيد)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي استطاعت تجهيز 135 ألفاً و710 ذبائح مختلفة من الأغنام والماعز والأبقار والجمال خلال الربع الأول من العام الجاري، وأجرت خلال الفترة ذاتها 107 آلاف و92 فحصاً بيطرياً للمواشي.

وأشارت البلدية إلى أنها نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري 17 ألفاً و383 زيارة تفتيشية مختلفة على جميع الأسواق والمحال والمواقع الإنشائية للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية في تنفيذ الأعمال.

وأجرت البلدية 22 تطويراً على خدماتها الرقمية الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة الاستخدام الرقمي بلغ 98% مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت استخداماً رقمياً بنسبة 96%.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 177 ألفاً و369 معاملة رقمية، شملت مختلف العمليات في كافة المجالات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات البلدية ومراكز البلديات الفرعية.

وفي مجال الأراضي والعقارات والذي يشمل أنشطة التداول العقاري من بيع وشراء والتسجيل العقاري أنجزت البلدية أكثر من 113 ألفاً و135 معاملة، وفي مجال تخطيط المدن والذي يشمل أنشطة التخطيط والمساحة وتصنيف المقاولين والاستشاريين فقد أنجزت أكثر من 46 ألفاً و633 معاملة، وفي مجال تصاريح البنية التحتية فقد تم تلبية أكثر من 9487 معاملة من خلال مراكز البلديات الفرعية، وفي مجال تطوير البنية التحتية الذي يشمل اعتماد مواد وتصاميم البنية التحتية وطلبات المواطنين من مداخل الفلل وأنشطة أخرى 6123 معاملة، وفي مجال الصحة العامة أنجزت 1654 معاملة، وفي مجال الاستثمار أنجزت 337 معاملة رقمية.

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