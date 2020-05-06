مشاركة كبيرة بمبادرة التبرع بالدم في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضافت مجالس ومنازل مدينة العين على مدى خمسة أسابيع مبادرة «خلك في البيت بنك الدم يصل إليك» والتي انطلقت بالتعاون بين بنك الدم الإقليمي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، وفريق سفراء بنك الدم. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة بحيث تتيح للجمهور التبرع بالدم من منازلهم، بمشاركة عدد من المتطوعين والأفراد.

وقد استضاف المبادرة مجلس بن ركاض في العامرة ومجلس منازف في المسعودي ومنزل الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي في الفوعة ومنزل ناصر الشامسي في شعاب الأشخر، إضافة إلى عشرات منازل المواطنين الذين فتحوا بيوتهم ومنازلهم للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دم تساوي حياة.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان: «إن هذه المبادرة الإنسانية والتطوعية من شأنها أن تخدم المصابين والمحتاجين وتعزز ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع».

وأوضح محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية، أن المبادرة التي انطلقت منذ أسابيع تأخذ بالاشتراطات والمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي بشأن عملية التبرع بالدم حفاظاً على صحة المتبرعين.

ولفت حمد الملا مدير بنك الدم الإقليمي في العين إلى أن هذه الحملة حققت نتائج إيجابية بجمع أكثر من 700 وحدة دم من كل الفصائل خلال أسابيع، لاسيما أن عمليات التبرع بالدم تتم وفق أرفع المستويات الطبية.

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