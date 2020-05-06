«الصحة» تطلق خدمة تطعيمات الأطفال في المركبة

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق «خدمة تقديم التطعيمات للأطفال في المركبة» ضمن برنامج التحصين الوطني للأطفال - ما عدا عمر الشهرين وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهذه الفئة - من خلال العيادة الإلكترونية المتنقلة، والتي تساعد على تقديم التطعيم للأطفال في المركبة الشخصية للأهل دون الحاجة للنزول من المركبة والدخول إلى المراكز الصحية.

ولتوفير أعلى مستوى من خدمة تطعيمات الأطفال تم تفعيل خدمة العيادة الإلكترونية، حيث يطلب من الأهالي الاتصال بالمركز الصحي وحجز موعد للتطعيم مع تقديم البيانات اللازمة والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ الطبي وإجراء تقييم للحالة، حيث سيستقبلهم الفريق الطبي في يوم الموعد عند مدخل المركز، وبعد التأكد من علامات الطفل الحيوية سيتم إعطاؤه اللقاح وهو في المركبة وفق معايير السلامة والوقاية.

وأوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن إطلاق خدمة تطعيم الأطفال عبر العيادة الإلكترونية والمتنقلة يؤكد سعي الوزارة المتواصل لابتكار الحلول الذكية، بهدف تقديم خدمات علاجية ووقائية، وضمان استمرارية الخدمات الصحية ضمن برنامج التمنيع وفق استراتيجية الوزارة لتقديم الخدمات الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض.

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