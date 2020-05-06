موزة بنت مبارك: «أم الإمارات» نموذج للتفاؤل

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» تجسد كل يوم مكانتها الرفيعة كنموذج لقيادة نسائية تغرس الإيجابية والتفاؤل في نفوس مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن رسائل سموها ضمن الحملة الرمضانية عن بعد «استبشروا» إلى أفراد المجتمع كافة تمثل نقلة نوعية على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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