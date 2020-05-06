100 ألف وجبة من حمد بن سوقات لـ«أطول صندوق تبرعات بالعالم»

المصدر: دبي - البيان

في إطار المساهمات المستمرة للأفراد ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخيرية والمجتمعية في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، قدّم حمد بن سوقات، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن سوقات، مليون درهم (100 ألف وجبة) للمبادرة الهادفة لدعم «حملة 10 ملايين وجبة»، وهو ما يعادل إنارة 100 ألف مصباح على واجهة برج خليفة، أحد أبرز المعالم العمرانية العالمية وأعلاها على الإطلاق.

وتشكل مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» ثمرة تعاون بين «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبرج خليفة، وتدعم «حملة 10 ملايين وجبة»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقتها حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، قبيل بداية شهر رمضان المبارك لمساندة الفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاستثنائية الطارئة الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية الراهنة.

أهداف

وفيما تهدف حملة 10 ملايين وجبة إلى توفير الغذاء باعتباره أحد أهم الاحتياجات الأساسية والأولويات الرئيسية لدعم المحتاجين والفقراء والعائلات المتعففة إلى جانب المتضررين من تأثيرات وباء (كوفيد 19) العالمي على مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها العمل وكسب الرزق، تخصص لها مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» كافة المساهمات التي يقدمها الحريصون على العطاء والبذل من الأفراد والمؤسسات.

تضامن

ومقابل كل مساهمة في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم عبر موقعها الإلكتروني www.tallestdonationbox.com تتم إضاءة واحد من الـ1.2 مليون مصباح التي تغطي واجهة برج خليفة، أطول مبنى من صنع البشر على سطح الكوكب، لتشكل نقطة مضيئة إضافية تزيّن أعلى منارة أمل وتضامن مع المتأثرين بتداعيات (كوفيد 19) في العالم.

قيم

وعن أهمية المساهمات في هذا الوقت، قال حمد بن سوقات إن قيم العطاء والتضامن والتكاتف والتراحم راسخة في مجتمع الإمارات ومتأصلة في نسيجه منذ القدم، وإطلاق قيادة الدولة مبادرات خيرية ملهمة هدفها الإنسان يعطي هذه القيم بعداً إنسانياً عالمياً ويجعل منها رسالة تضامن من دولة الإمارات إلى كل بلاد العالم للتعاون من أجل تخطي هذه الجائحة العابرة للحدود.

وأضاف: «المبادرات المجتمعية الوطنية الشاملة مثل حملة 10 ملايين وجبة ومبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم أبرزت أفضل ما فينا من تعاضد وتعاون وأخوّة إنسانية. وفيما ساهم البعض مادياً أو قدم تبرعات عينية، بادر آخرون إلى التطوع بدعم شبكة التوزيع اللوجستية لضمان وصول هذا الدعم الغذائي بأشكاله المختلفة لمستحقيه في كل مكان على أرض الإمارات».

ريع

وتوفر مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» للمتبرعين خيار المساهمة بأي عدد من الوجبات الغذائية التي تعادل قيمة الواحدة منها 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة ليعود ريعها بالمحصّلة لحملة «10 ملايين وجبة».

وللمساهمة في حملة «10 ملايين وجبة» التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19)، يمكن للأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص التبرع من خلال الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae.

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