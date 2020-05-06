بدء تقييم المشاركات لجائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه»

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

بدأت لجان التحكيم لجائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه»، والتي انطلقت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقييم وتحكيم وفرز الطلبات التي تم استلامها، في حين تستمر اللجان باستقبال طلبات المشاركة حتى منتصف شهر رمضان المبارك.

وأكد أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، المدير العام للجائزة تلقي الطلبات أول شهر رمضان المبارك بدعم من «مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، الشريك الرسمي للفعالية وعدد من الرعاة من بينهم «فزعة» و«ساعد للأنظمة المرورية» و«الإسعاف الوطني»، «المعهد الوطني الأمني» و«حماية للخدمات الأمنية» و«سيكور الهندسية» و«تحالف الإمارات للحلول التقنية»، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني www.tahbeerquran.com.

وقال إن الدورة الحالية ضمت فئتين رئيسيتين هما فئة الترتيل للقرآن الكريم، وفئة الفيلم القصير وكل منهما لديه فئات فرعية وأقسام واشتراطات خاصة وتخضع لتحكيم من لجنة من ذوي الاختصاص لكل فئة، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مجزية للفائزين والمتفوقين في هذه المجالات، حيث يحصل الفائز الأول من كل فرع على جائزة المركز الأول المالية وقدرها 30 ألف درهم إماراتي، والثاني على 20 ألف درهم، والثالث على 10 آلاف درهم.

وأوضح أن فئة جائزة الترتيل تضم ثلاثة فروع، الأولى مخصصة لكافة الجنسيات ويتنافس فيه الذكور والإناث، والأطفال لكل واحد منهم فرع مستقل، والفرع الثاني يتنافس فيه المواطنون، من الذكور والإناث والأطفال لكل واحد منهم فرع مستقل، أما الفرع الثالث فتم تخصيصه لأصحاب الهمم، ويتنافس فيها الذكور والإناث والأطفال، لكل واحد منهم فرع مستقل.

وقال إنه تم اختيار موضوع الفيلم القصير ليكون تحت عنوان «التضامن الأسري والتضافر المجتمعي»، (المسؤولية الأسرية والمجتمعية)، بحيث تؤكد على إبراز أهمية تضامن الأسرة الواحدة في الأزمات.

وشهدت الجائزة في دورتها الحالية لعام 2020 مشاركة واسعة في مختلف فئات الجائزة التي تم الإعلان عنها وشملت المشاركات العديد من دول العالم في مجال القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وعلومه، وتوجيه الناشئة لفهم روح الإسلام والوسطية ورسالته الإنسانية للعالم كافة.

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