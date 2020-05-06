شرطة دبي تتيح لمشتركي «اتصالات» الدخول المجاني لموقعها الإلكتروني

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت شرطة دبي، أمس، عن إطلاقها لمبادرة نوعية بالتعاون مع «اتصالات» تتيح من خلالها لجميع مشتركي «اتصالات» في الدولة الدخول المجاني للموقع الإلكتروني لشرطة دبي وتطبيقها الذكي على الهاتف المتحرك دون الاستهلاك من سعة بيانات الإنترنت.

وأصبح بإمكان مشتركي الإنترنت من «اتصالات» الحصول على التصفح المجاني للموقع الإلكتروني لشرطة دبي وتطبيقها الذكي على الهاتف المتحرك، واستخدام هذه المنصات الرقمية والاستفادة من كافة خدماتها المتاحة للأفراد والمؤسسات والزوار، وتحميل أو رفع البيانات، وذلك دون احتساب أي استهلاك لسعة بيانات الإنترنت للمُستخدِم، وذلك اعتباراً من تاريخ انطلاق المبادرة في 15 أبريل 2020 ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إيمان القيادة بأن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة.

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