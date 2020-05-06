أكاديمية ربدان تناقش التحديات المستقبلية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

نظمت أكاديمية ربدان، المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، سلسلة من المنتديات عن بعد تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر» لمناقشة التحديات المستقبلية لجائحة كوفيد 19، والتي تواجه معظم الجهات الحكومية في أبوظبي وأساليب وطرائق التغلب عليها، وكيفية تعزيز الخبرات في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث. وقد وصل عدد الضيوف الذين حضروا هذه المنتديات عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أكثر من 750 من المسؤولين في حكومة أبوظبي.

وتهدف أكاديمية ربدان، من خلال سلسلة المنتديات، التي ناقشت استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات المختلفة في ظل الكوارث، إلى مشاركة خبراتها المتخصصة والحديثة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ مع كافة الجهات الحكومية في أبوظبي، إيماناً بأهمية تكاتف المجتمع للخروج من الأزمة الحالية.

وقالت علياء عبدالله المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «تأتي سلسلة المنتديات تأكيداً على تعاون الجهات الحكومية وعملها كفريق واحد، وخصوصاً في أوقات الأزمات، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وستسهم هذه المنتديات في تمكين المشاركين من التكيف مع واقع التباعد الاجتماعي الجديد المفروض في ظل الظروف الحالية».

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