علي الحمادي رئيساً تنفيذياً لـ«نواة للطاقة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية عن تعيين المهندس علي الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداءً من الأول من مايو الجاري.

وجاء هذا الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة شركة نواة للطاقة تعيين المهندس علي الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة، حيث كان قد شغل عدة مناصب قيادية طيلة مراحل الإنشاء والعمليات التشغيلية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية منذ يوليو عام 2010.

وقال خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة نواة للطاقة: «إن تعيين علي الحمادي رئيساً تنفيذياً لشركة نواة للطاقة في هذه المرحلة المهمة من المشروع يعكس ثقتنا في مهاراته القيادية الاستثنائية وخبرته العميقة في قيادة فرق من الخبراء النوويين من جنسيات مختلفة من أجل تحقيق الإنجازات وفق أعلى معايير السلامة والجودة».

وأضاف: «يثمن مجلس إدارة شركة نواة للطاقة هذا التعيين لأنه مثال على نجاح جهودنا الهادفة لضمان استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الكفاءات والخبرات الإماراتية وتمكينها من تولي أدوار قيادية في قطاع الطاقة النووية في الدولة».

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