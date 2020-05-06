«أبوظبي للزراعة» تعمل على إعادة فتح 9 أسواق للخضراوات واللحوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها تعمل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ودائرة البلديات والنقل، على إعادة فتح 9 من أسواق الخضراوات واللحوم الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وسيتم ذلك وفق ضوابط صحية وتنظيمية وإجراءات احترازية حددتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، وضمان حصولهم على احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة، كما حددت الهيئة الأوقات الرسمية لفتح هذه الأسواق، تتسق مع برنامج التعقيم الوطني وقدرة السوق على تنظيم دخول المتسوقين وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكدت الهيئة، أن الأسواق التي سيسمح لها باستئناف نشاطها التجاري والموزعة على مناطق الإمارة تتوفر لديها المساحة المناسبة لتداول الغذاء ضمن الظروف الراهنة ومؤهلة بشكل كامل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية لوقاية العاملين فيها والمستهلكين على حد سواء، مبينةً أن القرار لا يشمل «الدكك وطاولات البيع»، وأنه يقتصر على عدد محدد من المنشآت في أبوظبي والعين والظفرة.

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