عبدالله بن زايد: 6 مايو عنوان لمسيرة من الرفعة والتميز

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن السادس من مايو عام 1976 سيظل تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن وعنواناً لمسيرة من الرفعة والتميز والريادة أرسى دعائمها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت تحت رعاية قيادتنا حتى أضحت اليوم نموذجاً استثنائياً يشار له بالبنان.

ووجه سموه كلمة عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ44 لتوحيد قواتنا المسلحة فيما يلي نصها: (في الذكرى الـ44 لتوحيد قواتنا المسلحة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

كما أتوجه بتحية تقدير وإعزاز إلى إخواني وأخواتي ضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسلحة الباسلة الذين نستقي من عطائهم وإخلاصهم للوطن الدروس والعبر التي تحفزنا على العمل الجاد والمخلص والإنجاز والتميز لرفعة وطننا ولخير شعبنا.

إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تستذكر بمشاعر الفخر والإجلال تضحيات أبنائها المخلصين الذين رفعوا رايتها وقدموا التضحيات الخالدة دفاعاً عن أمنها وصوناً لاستقرارها، فتحية اعتزاز وتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والبذل والعطاء من أجل أن يبقى وطنهم عزيزاً آمناً مطمئناً، ومن أجل نصرة الحق ودفع الظلم عن الأشقاء.

كما نتقدم بتحية تقدير وإعزاز إلى أمهات شهدائنا وزوجاتهم وأبنائهم، مؤكدين لهم أن هذه التضحيات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن وستبقى الحافز الأكبر على المضي قدماً في مسيرتنا.. مسيرة الخير والحق والعطاء الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز