محمد الشرقي: قواتنا المسلحة أساس في بناء الدولة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن قواتنا المسلحة هي رمز الولاء والعطاء والانتماء للاتحاد الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت علم واحد، وقيادة واحدة.

وأضاف - في كلمة وجهها سموه عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ «44» لتوحيد القوات المسلحة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام - أن القيادة الرشيدة أدركت أهمية تأسيس جيش وطني عالي الكفاءة وتطويره ورفع جاهزيته للدفاع عن الوطن والشعب ليكون مبعث راحة ومكوناً أساسياً في بناء الدولة.

ووقال سموه: نحتفل اليوم بذكرى توحيد قواتنا المسلحة التي تعد رمزاً للولاء والعطاء والانتماء للاتحاد، الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، تحت علم واحد، وقيادة واحدة.

لقد أدركت قيادتنا الرشيدة، أهمية تأسيس جيش وطني، عالي الكفاءة، والسير قدماً في تطويره، ورفع جاهزيته للدفاع عن الوطن والشعب، ليكون مبعث راحة، ومكوناً أساسياً، في بناء الدولة.

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