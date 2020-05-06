راشد المعلا: يوم تاريخي في ذاكرة الوطن

المصدر: (أم القيوين - وام)

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين: إنه في يوم تاريخي في ذاكرة الوطن نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة التي تجلت فيها الإرادة الوطنية للمغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، بتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة لتعبر عن الإرادة الوطنية وتؤكد على وضع السياج الوطني المنيع لحماية المكتسبات وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن عامة ورجال قواتنا المسلحة خاصة.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بهذه المناسبة: لقد شهدت كافة فصائل قواتنا المسلحة منذ توحيدها تطوراً نوعياً من ناحية التدريب والتجهيز والتسليح أهلها لأن تكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ الواجبات الموكلة إليها وفق المهام العسكرية والإنسانية ودعم الأمن والسلم الدوليين ومساندة الأشقاء لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وقدم أبناء قواتنا المسلحة الباسلة نماذج فذة في البطولات والتضحيات وتنفيذ الواجبات الموكلة اليهم، وقدم شهداؤنا الأبرار بطولات جمة في الذود عن المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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