أحمد بن سلطان: توحيد قواتنا المسلحة إنجاز وطني سطر بماء من ذهب

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أننا اليوم ونحن نحيي الذكرى الـ44 على توحيد قواتنا المسلحة نحتفي بإنجاز وطني سطر بماء من ذهب في تاريخ دولتنا، نعيش إنجازاته ونتلمس تطلعاته وطموحاته.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ«44» لتوحيد القوات المسلحة إن هذه الخطوة المباركة التي انطلقت في السادس من مايو عام 1976 أسهمت في تعزيز قدراتنا وخبراتنا، وتحديد سبل تحقيق غاياتنا الكبرى ومواصلة التنمية المستدامة.

وفي ما يلي نص الكلمة: (اليوم ونحن نحيي الذكرى الـ44 على توحيد قواتنا المسلحة نحتفي بإنجاز وطني سطر بماء من ذهب في تاريخ دولتنا، نعيش إنجازاته ونتلمس تطلعاته وطموحاته.

لقد أسهمت هذه الخطوة المباركة التي انطلقت في السادس من مايو عام 1976 في تعزيز قدراتنا وخبراتنا، وتحديد سبل تحقيق غاياتنا الكبرى ومواصلة التنمية المستدامة، فكانت ذات أثر واضح في نهج عملنا الوطني أثبتت جدارتها وكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمكتسبات البشرية والمادية، ما أسهم في الانطلاق بنا نحو المقدمة لنكون ضمن الصفوف الأولى في النجاح والتقدم.

وبهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى قواتنا المسلحة وشعب الإمارات، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الله الإمارات وشعبها وجيشها العظيم وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز