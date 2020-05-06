ولي عهد الشارقة: مناسبة غالية نستذكرها بالفخر والاعتزاز

المصدر: الشارقة - وام

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: إن السادس من مايو يصادف الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، وهي مناسبة غالية على قلوبنا نستذكرها بمشاعر الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة التي أثبتتها الأحداث والتجارب والتمارين الإقليمية والعالمية.

وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» في الذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة - أن التقدم الكبير الذي حققته القوات المسلحة في مختلف الميادين يعكس الاهتمام الصحيح الذي أولته القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بإعداد سواعد وطنية حامية للأرض والعرض، ساهرةً على راحة وأمن كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.

وفيما يلي نص الكلمة: (يصادف السادس من مايو الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية وهي مناسبة غالية على قلوبنا نستذكرها بمشاعر الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة التي أثبتتها الأحداث والتجارب والتمارين الإقليمية والعالمية.

إن التقدم الكبير الذي حققته القوات المسلحة في مختلف الميادين يعكس الاهتمام الصحيح الذي أولته القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بإعداد سواعد وطنية حامية للأرض والعرض، ساهرةً على راحة وأمن كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.

وشهدت جميع الظروف والاختبارات التي مر بها العالم على وقوف القوات المسلحة الإماراتية دائماً في خطوط الدفاع الأولى التي تقدم الدعم الاستراتيجي والإغاثي والإنساني قبل الدعم العسكري وهذا ما حمله أبطالنا من قيم وإرث إنساني وثقافي وديني إلى كافة بقاع العالم).

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