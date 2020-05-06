حصيلة إصابات حريق البرج السكني في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تمكُّن فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اشتعل في برج سكني في منطقة النهدة، ونتج عن حادثة الحريق 7 إصابات خفيفة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ

وورد البلاغ لغرفة العمليات مساء أمس في تمام الساعة 9 وأربع دقائق، وعلى أثره سارعت فرق الدفاع المدني في كل من سمنان والميناء والنهدة إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة كل القاطنين، وتمت السيطرة على الحريق عند الحادية عشرة و54 دقيقة.

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