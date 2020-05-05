"زايد للإسكان" يؤجل أقساط المتضررين من "كورونا" وفق ضوابط

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت جميلة الفندي، المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن هناك لجنة للنظر في أي طلبات تأجيل استحقاقات مالية للمواطنين المستفيدين من خدمات البرنامج السكنية، مبينةً أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لظروف الأشخاص الذين تأثروا بتبعات فيروس كورونا المستجد ولديهم بعض العثرات المادية.

وأضافت أن الباب مفتوح حالياً لتقديم أي طلبات خلال هذه الفترة لتأجيل القروض أو تخفيضها، بشرط أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت وقوع ضرر مادي على المواطن المستفيد، مشيرةً إلى أن تأجيل الأقساط المستحقة يكون لمدة 6 شهور أو عام، وفق ضوابط محددة وضعها برنامج الشيخ زايد للإسكان لمراعاة الأوضاع الحالية.

وذكرت أنه يجري الاطلاع على الطلبات بمجرد تقديمها، وإصدار الموافقات اللازمة التي تناسب كل حالة على حدة، وبما يتماشى مع قدرات المواطنين المادية، للتسهيل عليهم وعدم وضعهم تحت ضغوط قد تسبب بعض الصعوبات.

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