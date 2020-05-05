3330 ساعة تدريبية إلكترونية تستهدف 300 موظف في أشغال الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اتخذت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عدداً من الإجراءات لتطوير وتدريب الموظفين خلال فترة العمل عن بُعد وتنفيذ دورات تدريبية إلكترونية حرصاً على تطبيق مبدأ المرونة في العمل بين موظفي الدائرة.

وأطلقت الدائرة مبادرة 3330 للمعرفة التي تستهدف إتاحة الفرصة لـ300 موظف بالاطلاع على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريب خلال 30 يوماً عبر عدة منصات تدريب عالمية ومعتمدة، مع إمكانية التعلم في أي وقت وأي مكان، والدخول عن طريق أجهزة الهواتف الذكية والحاسوب.

10 مواقع

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "وبهذا الإجراء أرادت أشغال الشارقة أن تحقق استفادة قصوى لموظفيها خلال فترة عملهم عن بُعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني، وتمكين موظفي الدائرة من الاطلاع على أكثر من 10 مواقع متخصصة في الدورات الإلكترونية في مجالات مختلفة من ضمنها تلك التي لها علاقة بالأمور الهندسية والتطوير الوظيفي والمهني، وأخرى مختصة بعلوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي وعلِم البيانات الضخم وأمن المعلومات، واختيار الدورة التي تتناسب مع مجال عمل كل موظف، هذا إلى جانب تخصيص مسار مهني لكل موظف يتعلق بتطوير ذاته من خلال دورات تتعلق بالقيادة وتطوير المهارات، وتطوير خدمات اسعاد المتعاملين".

بيئة مرنة

وأكد سعي أشغال الشارقة إلى توفير بيئة مرنة من خلال العمل والتدريب عن بُعد، وتوفير كل الأدوات والمتطلبات اللازمة التي يحتاج إليها الموظفون عبر منظومة من الأنظمة الإلكترونية والذكية، لتعزيز إنتاجية الموظفين والاستفادة من مهاراتهم وقدارتهم الوظيفية.

من جهته، أوضح عبد الله بو علي أن مبادرة 3330 ساعة تدريب للمعرفة تهدف إلى تطوير المهارات والاستغلال الأمثل للوقت، في ظل تطبيق العمل عن بعد بنسبة 100% لكل موظفي الدائرة، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية عن بعد تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية لديها وصقل خبراتهم المعرفية، لتتنوع تلك الدورات ما بين تنمية المهارات الوظيفية والعلاقات العامة والابداع والابتكار وتنمية الذات والأعمال والريادة وغيرها، مشيداً بالبنية الرقمية في الدولة التي أتاحت بكل سلاسة إجراءات العمل من المنزل، وكذلك إمكانية حضور دورات متخصصة للاستفادة من أوقات الالتزام في المنزل في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال إن كل الدورات التدريبية عن بُعد (أون لاين) متوافرة لكل الموظفين، إذ وفرت الدائرة مجموعة من المواقع والروابط الإلكترونية التي تختص بدروات تدريبية يمكن للموظفين التسجيل فيها بكل سلاسة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أنه في ختام الـ30 يوماً سيتم اختيار وتكريم أفضل إدارة حققت الساعات المثلى للتدريب، إضافة إلى أفضل موظف حاز أكثر ساعات تدريبية متخصصة في مجال عمله.

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