الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى غينيا لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعادة أحمد ناصر عبد الرحيم الخاجة، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غينيا.. إن توفير الإمدادات الطبية اليوم يعكس روح التضامن التي تنتهجها دولة الإمارات وحرصها على مد يد العون للدول التي تعمل على الحد من انتشار الوباء، ويعتبر هذا النهج جزءا من القيم والسياسة الراسخة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية حتى قبل ظهور فيروس "كوفيد-19".

وأضاف سعادته.. " إن مساعدة غينيا في مكافحتها فيروس كورونا المستجد هي مهمة تقوم بتنفيذها دولة الإمارات بحرص وجدية، وتأمل أن تدعم هذه المساعدات غينيا في جهودها للحد من انتشار الفيروس".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين.

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