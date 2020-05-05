"طرق دبي" تفتتح جسرين للمشاة على شارعي خالد بن الوليد والمرابع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز مشروع تنفيذ جسرين للمشاة، الأول على شارع خالد بن الوليد في منطقة بر دبي، والثاني على شارع المرابع في منطقة القوز، وجاء تنفيذها في إطار حرص الهيئة على سلامة المشاة وتعزيز الربط بين المناطق والتجمعات السكنية والمحلات التجارية.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: تم افتتاح جسرين للمشاة أمام الجمهور، يقع الجسر الأول على شارع خالد بن الوليد في منطقة بر دبي بالقرب من فندق اسكوت، حيث يعتبر من الشوارع التجارية الحيوية والمزدحمة على مدار السنة، ويسهم الجسر الذي زود بمصاعد كهربائية في تسهيل عملية انتقال الجمهور بين جانبي الشارع، فيما يقع الجسر الثاني على شارع المرابع في منطقة القوز ويخدم بصورة رئيسة القاطنين في المنطقة السكنية وتجمعات العمال، مشيره إلى أن جسر المشاة الذي زود بطرق منحدرة Ramps يسهم في تنظيم تحركات العمال ومنع القطع العشوائي للطريق والتخفيف من الحوادث.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي أن العمل جارٍ حاليا في تنفيذ جسر المشاة على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، وينفرد الجسر الذي يعد الأول من نوعه بوجود أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على التقاطع، كما ينفرد بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية، وستكون جميع السلالم مغطاة لضمان راحة مستخدمي الجسر، كما تم تزويد الجسر بمصاعد كهربائية في جميع الجهات الأربعة للتقاطع

ودعت المهندسة ميثاء السكان والزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعت سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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