شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "بالقراءة نزرع الأمل"

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مبادرة " بالقراءة نزرع الأمل " وتتضمن توزيع مجموعة من الكتب المعقمة في مجالات تطوير الذات والايجابية والسعادة للأشخاص في الحجر الصحي بهدف رفع معنوياتهم وترسيخ دور القراءة في مقاومة الشعور بالوحدة والاكتئاب.

وأكد العقيد الدكتور جمال محمد النقبي، رئيس اللجنة أهمية القراءة الإيجابية في تغيير فكر الإنسان ونمط حياته ورفع معنوياته، وأهمية تبني مبادرات مبتكرة تسعد المجتمع وتسهم في رفع الوعي بالقراءة و تطوير الذات ومواجهة التحديات والصعاب بالإرادة والعزيمة خصوصاً في ظل الظروف الراهنة مع الجهود الإنسانية التي تبذلها مختلف الجهات ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأوضح أن المبادرة تركز على تعزيز ثقافة القراءة وجعلها ممارسة وعادة يومية وشغل أوقات فراغ الاشخاص في الحجر الصحي بشكل إيجابي وزرع الأمل بأن الغد أجمل، إلى جانب المساهمة في ايجاد رابط قوي مع الكتاب الذي يعد خير جليس في الزمان .. وفي كل الأوقات والظروف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز