مجلس راشد بن حميد الافتراضي يستضيف جلسة بعنوان "الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية"

المصدر: عجمان - البيان

يستضيف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي الرمضاني الافتراضي الثالث جلسة بعنوان "الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية"، ويتحدث خلال المجلس الافتراضي معالي الدكتور أنور قرقاش - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية بمشاركة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير دولة الإمارات في جمهورية الهند و عمر الحصان الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية إيطاليا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بقيادة حكيمة وقادرة على التعامل مع كافة الظروف ووضع الخطط المرنة التي تتواكب مع الأحداث المستجدة، مبيناً أن الدولة استطاعت إيجاد سبل حياة فعالة خلال جائحة كورونا العالمية كما ووظفت القدرات لإيجاد بيئة مثالية لكل مواطن ومقيم .

وذكر أن الدولة سطرت نموذجاً فريداً في التعامل مع الأزمة العالمية ولم تنظر فقط لحماية المتواجدين على أرضها بل سعت عبر خطط محنكة لمساعدة أبنائها في كافة بقاع العالم كما ولم تدخر جهداّ يذكر لتقديم يد العون لكل من يحتاج المساعدة.

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