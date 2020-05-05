بدء خدمة تطعيم الأطفال في المركبة بمركزي المدينة ومشيرف في عجمان

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

انطلقت في عجمان يوم أمس خدمة تطعيم الأطفال من المركبة ضمن برنامج التحصين الوطني، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا " المستجد و تأتي المبادرة ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة لمكافحة "كوفيد-19"، وبهدف توفير جميع الاحتياجات العلاجية للمواطنين والمقيمين، دون تعريضهم لخطر انتقال عدوى المرض، من خلال زيارة المراكز الصحية وتشجيعهم على إحضار أطفالهم وتطعيمهم و لأهمية التطعيم في تشكيل جدار حماية لكثير من الأمراض الوبائية الخطيرة على صحة وسلامة الأطفال.

وقالت الدكتورة فاطمة إبراهيم المرزوقي ، مديرة الرعاية الصحية الأولية في منطقة عجمان الطبية لـ "البيان" : تم توفير خدمة تطعيم الطفل من المركبة، دون الحاجة للنزول من المركبة ، يوم أمس في عجمان، ويستثنى من الخدمة فئة تطعيم عمر الشهرين، وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري ويتم تقديم خدمة التطعيم في المركبة في مركزي المدينة الصحي ومشيرف وذلك لإتاحة الفرصة لعدد اكبر من خدمة التطعيم في المركبة".

وأكدت المرزوقي على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كافة اللقاحات الخاصة بتطعيم الأطفال منذ الولادة وذلك لحمايته وتعزيز المناعة الصحية لديه ، موكدة أن خدمة تطعيم الأطفال في المركبة تتم عن طريق الاتصال من والدي الطفل وتحديد موعد مسبق ثم زيارة مركز المدينة الصحي أو مركز مشيرف لتقديم الخدمة ، لافتة لأهمية إجراء التطعيم في وقته المحدد وعدم تأخيره وذلك من أجل حماية صحة الطفل من تعرضه للإصابة بأمراض الشلل والسل والحصبة وغيرها من الامراض الوبائية التي تفتك بصحة وسلامة الاطفال صغار السن.

وأشارت إلى أن مركز المدينة الصحي يقدم خدمات التطعيم من خلال 4 عيادات تعمل خلال فترتي الصباح والمساء ويستقبل يوميا 82 طفلا يقدم إليهم خدمات الفحص الطبي والخدمات الخاصة بالتطعيمات المختلفة وفق اعمارهم ، مؤكدة بأن استمرار عملية التطعيم هي تحصين لسلامة المجتمع وحماية صحة وسلامة الأطفال.

وذكرت بأنه تم إجراء عدد5889 تطعيمات لأطفال خلال الأربعة أشهر الماضية في مركز المدينة الطبي ، وناشدت أولياء الأمور على الحرص بأجراء التطعيمات المختلفة لأطفالهم في وقتها المحدد وعدم التخوف من انتقال عدوى " كورونا " موكدة بأن عملية التطعيم تجري للطفل في المركبة وعلى الهواء الطلق وخلال دقائق.

وأشادت بجهود الرعاية الصحية بوزارة الصحة لاهتمامها بتوفير كافة الاحتياجات لتطعيم الأطفال ، إضافة إلى جهود منطقة عجمان الطبية في تعزيز برامج الوقاية والتعقيم للمراكز الصحية لحماية صحة العاملين والمتعاملين .

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