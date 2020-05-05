الإمارات ترسل 5 أطنان إمدادات طبية إلى بوتسوانا

المصدر: (أبوظبي - وام)

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا: «إن تقديم المساعدات، يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفعالية، في الجهود الدولية لمكافحة «كوفيد 19».

وأضاف: «إن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا، ستعزز إمكانات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا، وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس».

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