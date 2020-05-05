75 مليون درهم مساعدات طبية من «أبوظبي للتنمية» لدعم السودان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة 75 مليون درهم، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديمها للشعب السوداني.

وقام الصندوق، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، والحكومة السودانية، متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، بتسليم الشحنتين الأولى والثانية، والبالغة حوالي 135 طناً من المساعدات الطبية والدوائية، بقيمة بلغت 10 ملايين درهم، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وتأتي حزمة المساعدات الطبية المقدمة، كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019، والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

علاقات

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «مستمرون في تقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص، الصحية والتعليمية والزراعية، مشيراً إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع السودان، حيث ساهم خلال السنوات الماضية، في توفير كافة السبل والإمكانات لدعم ومساندة جهود الحكومة السودانية، لتنفيذ البرامج والخطط التنموية، للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

وأضاف «إن المساعدات المقدمة لدعم متطلبات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية، يعد أحد الأولويات التي يحرص صندوق أبوظبي للتنمية، على توفيرها في سبيل تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وضمان استمرارية توفير الخدمات الطبية اللازمة للشعب السوداني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يعيشها العالم جراء فيروس «كورونا» وتداعياته».

ومن جانبه، أكد حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان «حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على توفير كافة سبل الدعم للشعب السوداني، وذلك لضمان استقرار السودان، وتقدمه وازدهاره».

إيداع

وفي إطار المنحة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورَد الصندوق في وقت سابق، 540 ألف طن من القمح، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد، لتغطية احتياجات 400 ألف طالب، بقيمة 15 مليون دولار. كما تضمنت المساعدات المقدمة، دعماً للقطاع الزراعي، بقيمة 11 مليون دولار، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

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