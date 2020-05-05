28 ألف طالب استفادوا من مبادرة «توصيل الكتب» في دبي

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

استفاد 28 ألف طالب وطالبة من مبادرة «توصيل الكتب»، التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها لإيصال وتسليم الكتب المدرسية إلى الطلبة في منازلهم بإمارة دبي، وذلك نظراً لإجراءات التعقيم التي شهدتها الإمارة على مدار الـ24 ساعة، خلال الفترة الماضية.

وأفادت الوزارة، بأن المبادرة استهدفت تسهيل عملية التعليم والتعلم أمام الطلبة خلال المرحلة الحالية، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات التعقيم اللازمة للكتب كافة، قبل عملية تغليفها وبعدها، لضمان عدم نقلها لأي عدوى، إضافة لتعقيم السيارات التي تنقل هذه الكتب إلى الطلبة، وتعقيم الآلات المستخدمة في عملية التغليف، وكذلك تعقيم الكوادر العاملة على تغليف الكتب ونقلها بمنتهى العناية والدقة.

وأوضحت أن المبادرة شملت طلبة المدرسة الإماراتية كافة، الدارسين في الفصل الدارسي الثالث من مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي، إذ سهلت المبادرة على الطلبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من الوصول للمدارس بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أطلقتها إمارة دبي ضمن برنامج التعقيم الوطني، الحصول على كتبهم الدراسية لمواصلة تعليمهم من دون أي عوائق.

وكانت الوزارة وضعت إجراءات تضمن سلامة وصول الكتب معقمة للطلبة، وهي تعقيم الكتب من قبل شركات خاصة في المخازن، مطالبة من يتعامل مع الكتب من أفراد المجتمع بارتداء القفازات احتياطاً، ويتم استلامها في المدرسة من قبل شخص واحد فقط قد يكون حارس المدرسة.

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