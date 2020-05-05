«إسلامية دبي»: 35 مؤسسة ومركزاً تفعّل التعليم عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت إدارة المؤسسات الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن تفعيل 35 مؤسسة إسلامية ومركز تحفيظ للقرآن الكريم في الإمارة لنظام التعليم عن بعد بمختلف الوسائل المتاحة لتناسب المتغيرات الحالية، ما يؤكد حرص الدائرة على ضمان تأمين الوسائل والموارد التعليمية والتقنية في ظل الظروف الصحية الراهنة، تحقيقاً لنواتج التعلم المطلوبة بما يتماشى والمعايير والممارسات المعتمدة.

وأكد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، أن مواكبة الأحداث والمستجدات التي تحيط بالمجتمع، وعدم التأثر بالظروف الصحية الراهنة، يساهمان إيجاباً في رفع مستوى الأمان والطمأنينة لدى أفراد المجتمع، وأن الأحداث الجارية لن تؤثر في سير الخطط والبرامج التعليمية التي تشرف عليها الدائرة، لضمان استمرار تحصيل الطلبة العلوم الدينية والمعارف الإسلامية.

من جانبه، أفاد جاسم الخزرجي، مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، أنه بلغ عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي طبقت نظام التعلم عن بعد بمختلف الوسائل 24 مركزاً، بينما بلغ عدد المؤسسات الإسلامية التي طبقت نظام التعلم عن بعد بمختلف الوسائل 11 مؤسسة.

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