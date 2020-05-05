«إبداعات عربية» يناقش موضوعات ملحّة في إدارة الأزمات والابتكار والتنمية

المصدر: دبي – البيان

عُقد أمس مؤتمر صحافي افتراضي لمناقشة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية في شهر فبراير 2021، الذي سيعقد للمرة الأولى افتراضياً.

ويُقام هذا الحدث المهم تحت شعار «الابتكار في كل مكان»، حيث يركز على موضوعات ملحة في إدارة الأزمات والتعلم والابتكار والتنمية الاجتماعية، ويبحث أبرز الابتكارات والإبداعات التي تشهدها دولة الإمارات والمنطقة، بمشاركة نخبة متميزة من أبرز الخبراء وصناع القرار والباحثين والقادة من مختلف أنحاء العالم، وذلك لمناقشة أحدث التقنيات والحلول التي تصنع مستقبل الابتكار والإبداع في عالمنا.

وتأتي انطلاقة مؤتمر ومعرض إبداعات عربية خلال الدورة القادمة افتراضياً كخطوة سبّاقة من جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع شركة اندكس القابضة لتحقيق الرؤية القائمة على جعل التعليم متاحاً أمام الجميع بيسر وكفاءة عالية، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة التي تسمح بنشر مفاهيم الابتكار والإبداع في كل مكان، وذلك من خلال توفير مساحة للالتقاء والتواصل والنقاش ضمن بيئة افتراضية تفاعلية.

هذا وترأس المؤتمر الصحافي كل من الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والدكتور عبدالسلام المدني رئيس «اندكس القابضة»، بحضور الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتنمية الجامعة، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة، وعدد من المسؤولين من «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وممثلين من وسائل الإعلام عبر تطبيق «زووم».

وقال العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «نتطلع قُدماً لانعقاد مؤتمر إبداعات عربية 14 في نسخته المقبلة، والتي سنشهد انعقاده افتراضياً بالكامل في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه الفعالية، باستخدام أحدث الوسائط التكنولوجية في إنجاز نوعي يعكس جاهزية الإمارات على الاستجابة للتحديات».

ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالسلام المدني رئيس اندكس القابضة: «يسعدنا للغاية تنظيم دورة جديدة واستثنائية من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 14 بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي شهدها هذا الحدث المهم، والذي يؤكد عمق العلاقة المستدامة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية».

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قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: «خلال الدورة المقبلة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 14، نحرص على تقديم مفهوم جديد في توفير المؤتمرات التي تستمر على مدار فترة طويلة وليس يومين متتاليين فقط، حيث يوفر هذا الحدث تجربة فريدة وفرصة متميزة للتفاعل مع الخبراء والباحثين والمبدعين».

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