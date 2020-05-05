«البنية التحتية» تنفّذ 8 مشروعات في المنطقة الشرقية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

تبدأ وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ 8 مشروعات مبان وطرق في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري والمقبل، بواقع 6 مشروعات مبان، ومشروعي طرق بقيمة 530 مليون درهم.

مواعيد

وتضم مشروعات المباني التي تبلغ تكلفتها التقديرية 280 مليون درهم، إنشاء وإنجاز مركز دفاع مدني في دبا الفجيرة، وبدأ تاريخ الطرح للتنفيذ 2020 فيما ستبلغ فترة الإنجاز 13 شهراً، والمشروع عبارة عن مركز دفاع مدني لتغطية زمن الاستجابة طبقاً لأعلى المعايير العالمية، فيما سيكون تاريخ طرح مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة في الفجيرة «إحلال» خلال العام 2021، بينما ستكون فترة الإنجاز 18 شهراً، والمشروع عبارة عن مبنى يشمل المكاتب الإدارية وخدمات المتعاملين، حيث سيتم التصميم بما يراعي الخصوصية لتطوير مستوى الخدمة وإسعاد المتعاملين والموظفين.

خدمات

وتضم مشروعات المنطقة الشرقية كذلك إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة، فيما سيكون تاريخ الطرح للتنفيذ 2021 وفترة الإنجاز 13 شهراً، وكذلك مشروع نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية، حيث سيكون تاريخ الطرح للتنفيذ 2020 ومدة الإنجاز 16 شهراً، وهما مركزان لتطوير مستوى الخدمة وإسعاد المتعاملين والموظفين.

وتشمل المشروعات مركز رعاية صحية أولية في خورفكان وسيبدأ تنفيذه العام المقبل 2021 وستكون فترة الإنجاز 13 شهراً، وهو عبارة عن مبنى يشمل عيادات تحقق استراتيجية وزارة الصحة وسرعة تقديم الخمات الصحية وتخفيف العبء على المستشفيات، فضلاً عن رفع كفاءة المنظومة الصحية والحصول على الاعتمادات الدولية، بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز مدرسة بسعة 2500 طالب، وسيبدأ تنفيذها في 2021 وتبلغ فترة الإنجاز 22 شهراً، وتأتي المدرسة ضمن الجيل الرابع من المدارس لرفع كفاءة المنظومة التعليمية لمبنى يشمل جميع المتطلبات التعليمية، من مختبرات وساحات ملاعب وصالات رياضية مغلقة.

250 مليوناً

وفيما يخص مشروعات طرق المنطقة الشرقية، فتبلغ تكلفتها التقديرية 250 مليون درهم، وتشمل تطوير شارع الإمارات وهو عبارة عن تطوير تقاطع أرضي ونفق إلى خورفكان وسيكون تاريخ الطرح للتنفيذ 2020 وفترة الإنجاز 22 شهراً، ومشروع تطوير محور E88 والذي سيتم طرحه في 2021، فيما يأتي هذا المشروعان بهدف تطوير ورفع كفاءة المحاور الاتحادية وزيادة عدد الحارات بما يحقق خفض زمن الرحلة وتحقيق الانسيابية المرورية والربط بين أفراد المجتمع.

وتستخدم البنية التحتية لتنفيذ مشروعاتها أفضل المعايير العالمية وذلك حرصاً منها لتعزيز مسيرة التميز والريادة في تنفيذ مشاريعها وفق أفض هذه الممارسات وتحقيق متطلبات متطلبات الأمن والسلامة، ودعماً لتوجهات الدولة والمؤشرات الوطنية، خاصة أنها تسعى إلى تصدر المراكز الأولى عالمياً في قطاع تطوير البنية التحتية.

مواصفات

وتعتمد وزارة تطوير البنية التحتية في إنشاء المباني معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز