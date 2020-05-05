«نتواصل لنحمي» تنجز 3421 طلباً لكبار المواطنين والمقيمين خلال شهر

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكدت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن حملة «نتواصل لنحمي»، التي أطلقتها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حظيت باهتمام لافت من أفراد المجتمع والشركات على حد سواء، منذ إطلاقها في نهاية مارس الماضي، الأمر الذي يؤكد صلابة وتماسك المجتمع أمام أي تحديات، وقدرتنا على تجاوزها معاً.

وكشف حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة لـ«البيان» أن الحملة تمكنت من تسجيل 8194 من كبار المواطنين والمقيمين، منهم 3712 مواطناً، حتى نهاية أبريل الماضي، لإعطائهم الأولوية، لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر وقت الحاجة سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو غيرها مع وجود هذه الفئة في المنازل تطبيقاً لحملة «خلك في البيت».

وأضاف أن الحملة سجلت 7978 طلباً من كبار المواطنين والمقيمين، تتعلق بحصولهم على مواد غذائية أو مواد تعقيم أو طلبات متعلقة بالخدمات الصحية، إضافة إلى طلبات للدعم النفسي، تم توزيعها بشكل فوري على اللجان، التي خصصتها الحملة للتعامل مع الطلبات، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 3421 طلباً حتى الآن.

وقال ابن حريز: إن الحملة استقطبت مساهمات مالية وتبرعات عينية من العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، الأمر الذي يؤكد صلابة وتماسك مجتمعنا في مواجهة الأزمات، وقدرته على تخطي هذه المرحلة بنجاح.

وأضاف أن حملة «نتواصل لنحمي» عكست اهتمام أفراد المجتمع بالفئات الأكثر عرضة للضرر، واحترامهم وتقديرهم لكبار المواطنين والمقيمين وحرصهم على سلامتهم، سواء على صعيد المساهمات المادية والعينية أو التطوع لتوزيع المساعدات.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية إلى أن الخدمة تأتي في إطار توحيد الجهود تحت مظلة التوجيهات الحكومية لمحاصرة انتشار وباء «كورونا» وضمان حماية الشرائح الأضعف من الإصابة بالعدوى، فضلاً عن أن الخدمة توفر قاعدة بيانات محدثة بأماكن كبار المواطنين والمقيمين، بما يسهم في القدرة على الاستجابة لطلباتهم العاجلة، وتقديم الدعم المعنوي والاعتناء بهم في أسرع وقت ممكن، مع توفير الاحتياجات المهمة حال الحاجة، مؤكداً أن الإجراءات المتكاملة، التي اتخذتها القيادة الرشيدة تضع على عاتق أفراد المجتمع مسؤولية أكبر تتمثل بالتزامهم وتجاوبهم ليس لحماية أنفسهم فحسب، بل لتجنيب أحبائهم وأقاربهم خطر العدوى.

مساندة

وتابع: يعمل فريق خاص من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بشكل مكثف على التواصل مع كبار المواطنين والمقيمين، للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم، ومساندتهم في التسجيل في المنصة، ودعا كبار المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ‏‏www.dubaipolice.gov.ae.

كما تستقبل هيئة تنمية المجتمع استفسارات وطلبات كبار المواطنين والمقيمين على الرقم 8002121 على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مباشراً مع غرفة عمليات شرطة دبي، للوصول إليهم دون تأخير.

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