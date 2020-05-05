قاعدة بيانات للمحتاجين في عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وبالتعاون مع جمعية بيت الخير في حملة «10 ملايين وجبة» إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «تأتي مشاركتنا في الحملة الإنسانية والمجتمعية الأكبر من نوعها في الدولة في إطار مسؤولياتنا المجتمعية، وتتمثل في دعم الجهة المنظمة من خلال المساهمة بتوفير قاعدة بيانات الفئات المستهدفة في الإمارة، وحصر الشرائح الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، وتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة كالعمال».

وأضاف: «إنه تم تشكيل فريق عمل من موظفي الدائرة وجمعية بيت الخير تحت إشراف القيادة العامة لشرطة عجمان لتوزيع الوجبات في مجمعات العمال السكنية في الإمارة طيلة رمضان ».

ومن جانبه، قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: « ساهمت جمعية بيت الخير بأكثر من مليوني وجبة إفطار في كل من دبي وعجمان والفجيرة، إضافة إلى عدد كبير من السلال الغذائية والمير الرمضاني، حيث حرصت الجمعية منذ بداية الأزمة الراهنة على مواكبة الجهود الحكومية والإنسانية».

وثمنت منى الكندي، المدير التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهود دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ومساهمتها النوعية في حملة 10 ملايين وجبة.

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