«مجموعة ويست زون» تضيء 50 ألف مصباح على واجهة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

في إطار المساهمات المتواصلة في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي يعود ريعها لدعم حملة «10 ملايين وجبة»، أعلنت «مجموعة ويست زون» تقديم 50 ألف وجبة للمبادرة، وهو ما يعني إضاءة 50 ألف مصباح على واجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم من صنع الإنسان، وذلك من خلال التبرع بـ 500 ألف درهم.

وتنير حملة أطول صندوق تبرعات في العالم مصباحاً على واجهة برج خليفة مقابل كل تبرع عبرها بقيمة 10 دراهم يذهب ريعه لتوفير وجبة واحدة ضمن حملة «10 ملايين وجبة»، وذلك حتى الوصول إلى جمع 1.2 مليون مساهمة تساوي عدد مصابيح الإنارة الموجودة على البرج الأعلى في العالم، من أجل تشجيع العدد الأكبر من الناس والمؤسسات على المساهمة في دعم الحملة والتضامن مع المتأثرين بنتائج الأزمة الصحية العالمية التي سببها تفشي وباء «كورونا» المستجد، ومنح الأمل والثقة والأمان للمحتاجين للدعم والمساندة.

وتصب المساهمات والتبرعات الواردة لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم في دعم حملة «10 ملايين وجبة» التي انطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتوفير وجبات الطعام والطرود التموينية للمحتاجين والأسر المتعففة والشرائح الأقل دخلاً وتلك المتضررة من تداعيات وباء (كوفيد 19) العالمي.

القيم الإنسانية

وقال ناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ويست زون: توازي العمل الخيري والإنساني مع التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات نموذج لبقية دول العالم، وهو جزء أساسي من ثقافة المؤسسات والشركات في دولة الإمارات، حيث تترافق الأعمال الخيرية والإنسانية مع الاقتصاد والتنمية.

ومساهمتنا في حملة «10 ملايين وجبة» من خلال التبرع لأطول حصالة في العالم هدفها المشاركة في إضاءة منارة الأمل الأعلى في العالم من قلب دبي ودولة الإمارات، كرسالة تضامن مع كل المتضررين من وباء (كوفيد 19) على مستوى العالم، وتأكيداً لقيم التكاتف والتعاطف في شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء.

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