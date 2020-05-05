«تنفيذي الشارقة» يمدّد تعليق الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات حتى نهاية مايو

المصدر: (الشارقة - البيان)

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتباراً من الأول من مايو 2020 ويعمل به حتى نهايته، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.

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